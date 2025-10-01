Softverski Inženjer naknada in San Francisco Bay Area u VMware kreće se od $155K year za P1 do $601K year za Senior Staff Engineer. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $255K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u VMware. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
MTS 1
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U VMware, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
