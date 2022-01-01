Imenik tvrtki
LivePerson
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

LivePerson Plaće

Plaće u LivePerson kreću se od $24,097 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $402,000 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika LivePerson. Zadnje ažuriranje: 9/15/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $86.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $184K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $400K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Dizajner Proizvoda
Median $132K
Administrativni Asistent
$24.1K
Poslovni Analitičar
$54.8K
Korisnička Podrška
$137K
Analitičar Podataka
$62.4K
Menadžer Znanosti o Podacima
$235K
Znanstvenik Podataka
Median $142K
Ljudski Resursi
$143K
IT Tehnolog
$252K
Marketing
$120K
Menadžer Proizvoda
$132K
Menadžer Programa
$201K
Menadžer Projekta
$402K
Regrutač
$166K
Arhitekt Rješenja
$135K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u LivePerson je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $402,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u LivePerson je $139,395.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za LivePerson

Povezane tvrtke

  • Qualtrics
  • VMware
  • DigitalOcean
  • Microsoft
  • Oracle
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi