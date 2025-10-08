DevOps Inženjer naknada in Switzerland u Swisscom kreće se od CHF 124K year za Software Engineer do CHF 155K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Switzerland ukupno iznosi CHF 138K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Swisscom. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
