TELUS Plaće

Raspon plaća TELUS je od $10,107 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korisnička služba na donjem kraju do $135,281 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke TELUS. Zadnje ažurirano: 8/15/2025

$160K

Softverski inženjer
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Inženjer strojnog učenja

DevOps inženjer

Voditelj proizvoda
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Dizajner proizvoda
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX dizajner

Znanstvenik podataka
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Voditelj softverskog inženjerstva
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Voditelj programa
Median $85K
Poslovni analitičar
Median $56.2K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
Median $76.8K
Analitičar podataka
Median $37.1K
Voditelj znanosti o podacima
Median $110K
Arhitekt rješenja
Median $129K

Arhitekt podataka

Konzultant za upravljanje
Median $95.6K
Poslovne operacije
$101K
Voditelj poslovnih operacija
$96.9K
Razvoj poslovanja
$99.3K
Šef ureda
$92.6K
Copywriter
$88.4K
Korisnička služba
$10.1K
Financijski analitičar
$76.8K
Hardverski inženjer
$75.2K
Ljudski resursi
$66.4K
Informatolog (IT)
$11.6K
Marketinške operacije
$104K
Strojarski inženjer
$72.9K
Voditelj dizajna proizvoda
$107K
Voditelj projekta
$14.5K
Prodaja
$55.4K
Tehnički voditelj programa
$89.6K
Povjerenje i sigurnost
$41.7K
UX istraživač
$88.2K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki TELUS je Softverski inženjer at the L6 level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $135,281. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki TELUS je $86,649.

Ostali resursi