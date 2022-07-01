Imenik tvrtki
TDS
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

TDS Plaće

Plaće u TDS kreću se od $44,765 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $140,700 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika TDS. Zadnje ažuriranje: 9/20/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $87K

Full-Stack Softverski Inženjer

Računovođa
$70.2K
Korisnička Podrška
$44.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Znanstvenik Podataka
$51.2K
Prodaja
$141K
Rizični Kapitalist
$56.7K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u TDS je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $140,700. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u TDS je $63,444.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za TDS

Povezane tvrtke

  • T-Mobile
  • Verizon
  • Harmonic
  • Viasat
  • AT&T
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi