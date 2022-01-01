Similarweb Plaće

Plaće u Similarweb kreću se od $65,553 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $204,000 za Menadžment Konzultant na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Similarweb . Zadnje ažuriranje: 9/2/2025