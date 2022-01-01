Imenik tvrtki
Similarweb Plaće

Plaće u Similarweb kreću se od $65,553 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $204,000 za Menadžment Konzultant na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Similarweb. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $111K

Inženjer Podataka

Znanstvenik Podataka
Median $112K
Menadžer Proizvoda
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analitičar Podataka
Median $65.6K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $133K
Poslovni Analitičar
$76.1K
Grafički Dizajner
$96K
Menadžment Konzultant
$204K
Marketing
$77K
Dizajner Proizvoda
$201K
Prodaja
$96.1K
ČPP

The highest paying role reported at Similarweb is Menadžment Konzultant at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $204,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Similarweb is $100,412.

