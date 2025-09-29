Imenik tvrtki
ServiceTitan Tehnički Pisac Plaće

Prosječna Tehnički Pisac ukupna naknada in United States u ServiceTitan kreće se od $127K do $178K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ServiceTitan. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$138K - $167K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$127K$138K$167K$178K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

$160K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U ServiceTitan, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



