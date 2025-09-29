Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in United States u ServiceTitan ukupno iznosi $456K year za Director. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $395K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ServiceTitan. Zadnje ažuriranje: 9/29/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$456K
$276K
$125K
$55.1K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U ServiceTitan, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)