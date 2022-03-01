Imenik tvrtki
Schrödinger
Schrödinger Plaće

Plaće u Schrödinger kreću se od $29,678 ukupne godišnje naknade za Arhitekt Rješenja na donjoj strani do $207,060 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Schrödinger. Zadnje ažuriranje: 11/15/2025

Softverski Inženjer
Median $171K
Informatičar (IT)
$144K
Menadžer Proizvoda
$207K

Menadžer Projekta
$199K
Arhitekt Rješenja
$29.7K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Schrödinger, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Schrödinger je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $207,060. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Schrödinger je $171,000.

