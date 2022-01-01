Imenik tvrtki
Roper Technologies
Roper Technologies Plaće

Plaće u Roper Technologies kreću se od $2,902 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $149,250 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Roper Technologies. Zadnje ažuriranje: 9/18/2025

$160K

Poslovni Analitičar
$63.3K
Korisnička Podrška
$2.9K
Znanstvenik Podataka
$124K

Dizajner Proizvoda
$80.4K
Softverski Inženjer
$122K
Arhitekt Rješenja
$149K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Roper Technologies je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $149,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Roper Technologies je $101,400.

