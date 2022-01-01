Roper Technologies Plaće

Plaće u Roper Technologies kreću se od $2,902 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $149,250 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Roper Technologies . Zadnje ažuriranje: 9/18/2025