  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Bengaluru

Sandvine Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Softverski Inženjer naknada in Greater Bengaluru u Sandvine kreće se od ₹1.29M year za Software Engineer I do ₹2.03M year za Senior Software Engineer I. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹1.65M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sandvine. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Sandvine?

Uključeni nazivi

Mrežni Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Sandvine in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,753,376. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sandvine za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹1,569,893.

