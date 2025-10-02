Softverski Inženjer naknada in Greater Bengaluru u Sandvine kreće se od ₹1.29M year za Software Engineer I do ₹2.03M year za Senior Software Engineer I. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹1.65M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sandvine. Zadnje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
