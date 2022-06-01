Imenik tvrtki
SADA Plaće

Plaće u SADA kreću se od $21,128 ukupne godišnje naknade za Copywriter in India na donjoj strani do $295,515 za Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SADA. Zadnje ažuriranje: 9/9/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $175K
Arhitekt Rješenja
Median $230K
Aktuar
$99.5K

Copywriter
$21.1K
Korisnička Podrška
$40.8K
Ljudski Resursi
$148K
Dizajner Proizvoda
$101K
Menadžer Programa
$43.4K
Menadžer Projekta
$138K
Prodaja
$160K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$224K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$296K
ČPP

The highest paying role reported at SADA is Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $295,515. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SADA is $142,973.

