Imenik tvrtki
Axoni
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Axoni Plaće

Plaće u Axoni kreću se od $155,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $165,825 za Poslovni Analitičar na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Axoni. Zadnje ažuriranje: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $155K
Poslovni Analitičar
$166K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Axoni, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Axoni je Poslovni Analitičar at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $165,825. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Axoni je $160,413.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Axoni

Povezane tvrtke

  • Evisort
  • Saama
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Accela
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi