Robinhood Sigurnosni Softverski Inženjer Plaće

Sigurnosni Softverski Inženjer naknada in United States u Robinhood ukupno iznosi $531K year za L4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $520K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Robinhood. Zadnje ažuriranje: 10/8/2025

Prosjek Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
L1
IC3(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
IC5
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
IC6
$531K
$240K
$273K
$17.7K
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Robinhood, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U Robinhood, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Sigurnosni Softverski Inženjer u Robinhood in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $665,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Robinhood za ulogu Sigurnosni Softverski Inženjer in United States je $533,000.

