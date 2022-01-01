Imenik tvrtki
Interactive Brokers
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Interactive Brokers Plaće

Plaće u Interactive Brokers kreću se od $11,558 ukupne godišnje naknade za Informatičar (IT) na donjoj strani do $400,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Interactive Brokers. Zadnje ažuriranje: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $280K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Poslovne Operacije
$109K
Analitičar Podataka
$116K
Znanstvenik Podataka
$132K
Ljudski Resursi
$85.4K
Informatičar (IT)
$11.6K
Pravni
$106K
Marketing
$106K
Dizajner Proizvoda
$174K
Menadžer Proizvoda
$99.5K
Menadžer Projekta
$189K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

10%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

15%

GOD 5

15%

GOD 6

15%

GOD 7

Tip Dionica
RSU

U Interactive Brokers, RSUs podliježu 7-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 10% stječe se u 1st-GOD (10.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 5th-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 6th-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 7th-GOD (15.00% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Interactive Brokers je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $400,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Interactive Brokers je $160,026.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Interactive Brokers

Povezane tvrtke

  • Robinhood
  • PJT Partners
  • Affirm
  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/interactive-brokers/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.