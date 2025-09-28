Imenik tvrtki
RealPage
Medijan Arhitekt Rješenja paketa naknade in United States u RealPage ukupno iznosi $127K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u RealPage. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025

Medijan paketa
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Ukupno godišnje
$127K
Razina
E13
Osnovna plaća
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Godine u tvrtki
12 Godine
Godine iskustva
19 Godine
Koji su karijerni nivoi u RealPage?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

The highest paying salary package reported for a Arhitekt Rješenja at RealPage in United States sits at a yearly total compensation of $185,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at RealPage for the Arhitekt Rješenja role in United States is $127,000.

Ostali resursi