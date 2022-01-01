Direktorij Tvrtki
Ansys
Ansys Plaće

Raspon plaća Ansys je od $22,287 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $190,000 za Hardverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Ansys. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Strojarski inženjer
P2 $110K
P3 $164K
Hardverski inženjer
Median $190K

Korisnička služba
$63.4K
Elektrotehnički inženjer
$174K
Informatolog (IT)
$131K
Marketing
$124K
Marketinške operacije
$113K
Optički inženjer
$62.3K
Voditelj proizvoda
$131K
Voditelj projekta
$179K
Regrutator
$107K
Prodaja
$133K
Prodajni inženjer
$39.3K
Tehnički voditelj programa
$123K
Tehnički pisac
$87.1K
Raspored stjecanja prava

33%

GODINA 1

33%

GODINA 2

33%

GODINA 3

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 33% stječe prava u 1st-GODINA (33.00% godišnje)

  • 33% stječe prava u 2nd-GODINA (33.00% godišnje)

  • 33% stječe prava u 3rd-GODINA (33.00% godišnje)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Ansys je Hardverski inženjer s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $190,000. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Ansys je $111,360.

