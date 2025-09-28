Menadžer Projekta naknada in Ireland u Qualtrics ukupno iznosi €77K year za L3. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Qualtrics. Zadnje ažuriranje: 9/28/2025
Prosječna Ukupna Naknada
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Qualtrics, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)