Playrix
  • Plaće
  • Financijski Analitičar

  • Sve Financijski Analitičar plaće

Playrix Financijski Analitičar Plaće

Medijan Financijski Analitičar paketa naknade in Ireland u Playrix ukupno iznosi €80.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Playrix. Zadnje ažuriranje: 9/27/2025

Medijan paketa
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Ukupno godišnje
€80.5K
Razina
-
Osnovna plaća
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
7 Godine
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u Playrix?

€160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Financijski Analitičar u Playrix in Ireland ima godišnju ukupnu naknadu od €83,341. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Playrix za ulogu Financijski Analitičar in Ireland je €80,451.

