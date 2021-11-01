Playrix Plaće

Imenik tvrtki
Plaće u Playrix kreću se od $41,790 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $102,977 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Playrix. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

Softverski Inženjer
Median $59.2K

Backend Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Softverski Inženjer Video Igara

Poslovni Analitičar
$79.6K
Analitičar Podataka
$95.9K

Znanstvenik Podataka
$90.5K
Financijski Analitičar
Median $80.5K
Ljudski Resursi
$61.5K
Dizajner Proizvoda
$41.8K
Menadžer Proizvoda
$43.4K
Regrutač
$45.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$103K
ČPP

Най-високо платената позиция в Playrix е Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $102,977. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Playrix е $70,546.

