Playrix Plaće

Plaće u Playrix kreću se od $41,790 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $102,977 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Playrix . Zadnje ažuriranje: 9/13/2025