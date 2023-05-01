Imenik tvrtki
Paytronix Systems
Paytronix Systems Plaće

Plaće u Paytronix Systems kreću se od $55,275 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $213,060 za Menadžer Partnera na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Paytronix Systems. Zadnje ažuriranje: 10/24/2025

Softverski Inženjer
Median $114K
Menadžer Partnera
$213K
Prodaja
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Paytronix Systems je Menadžer Partnera at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $213,060. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Paytronix Systems je $114,000.

