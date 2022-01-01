Novartis Plaće

Plaće u Novartis kreću se od $2,460 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $540,000 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Novartis . Zadnje ažuriranje: 10/23/2025