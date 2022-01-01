Imenik tvrtki
Novartis Plaće

Plaće u Novartis kreću se od $2,460 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $540,000 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Novartis. Zadnje ažuriranje: 10/23/2025

Znanstvenik Podataka
Median $150K
Analitičar Podataka
Median $10.1K
Softverski Inženjer
Median $125K

Menadžer Znanosti o Podacima
Median $31.5K
Poslovni Razvoj
Median $540K
Arhitekt Rješenja
Median $79.4K
Strojarki Inženjer
Median $100K
Računovođa
$2.5K
Administrativni Asistent
$14.7K
Biomedicinski Inženjer
$229K
Poslovne Operacije
$24.4K
Menadžer Poslovnih Operacija
$269K
Poslovni Analitičar
$75.3K
Korisnička Podrška
$79.6K
Financijski Analitičar
$122K
Ljudski Resursi
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Menadžment Konzultant
$281K
Marketing Operacije
$26.8K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$64.3K
Menadžer Proizvoda
$94.7K
Menadžer Programa
$125K
Menadžer Projekta
$24.9K
Prodaja
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$163K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Novartis je Poslovni Razvoj s godišnjom ukupnom naknadom od $540,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Novartis je $97,354.

Ostali resursi