UBS Plaće

Plaće u UBS kreću se od $22,039 ukupne godišnje naknade za Menadžer Znanosti o Podacima na donjoj strani do $230,974 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika UBS . Zadnje ažuriranje: 9/4/2025