UBS Plaće

Plaće u UBS kreću se od $22,039 ukupne godišnje naknade za Menadžer Znanosti o Podacima na donjoj strani do $230,974 za Menadžer Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika UBS. Zadnje ažuriranje: 9/4/2025

$160K

Softverski Inženjer
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Kvantitativni Developer

Znanstvenik Podataka
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kvantitativni Istraživač

Investicijski Bankar
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Financijski Analitičar
Median $110K
Poslovni Analitičar
Median $110K
Menadžer Proizvoda
Median $138K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $175K
Menadžer Poslovnih Operacija
Median $64.2K
Menadžment Konzultant
Median $82.5K
Menadžer Projekta
Median $150K
Arhitekt Rješenja
Median $206K

Arhitekt Podataka

Cloud Security Architect

IT Tehnolog
Median $106K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $173K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $108K
Računovođa
$44.6K
Administrativni Asistent
$80.4K
Poslovne Operacije
$109K
Poslovni Razvoj
$76.3K
Šef Stožera
$159K
Analitičar Podataka
$162K
Menadžer Znanosti o Podacima
$22K
Ljudski Resursi
$164K
Pravni
$159K
Dizajner Proizvoda
$143K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$28.3K
Menadžer Programa
$231K
Regrutač
$148K
Prodaja
$159K
Ukupne Nagrade
$157K
UX Istraživač
$137K
