NEXT Trucking Plaće

Plaće u NEXT Trucking kreću se od $100,500 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $180,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika NEXT Trucking. Zadnje ažuriranje: 9/9/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
Median $180K
Poslovni Analitičar
$101K
Dizajner Proizvoda
$162K

Softverski Inženjer
$164K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

