Collective Health
Collective Health Plaće

Plaće u Collective Health kreću se od $65,325 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $502,500 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Collective Health. Zadnje ažuriranje: 10/13/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $195K
Menadžer Proizvoda
Median $138K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $250K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Menadžer Poslovnih Operacija
$97.5K
Poslovni Analitičar
$65.3K
Analitičar Podataka
$88.4K
Znanstvenik Podataka
$124K
Financijski Analitičar
$149K
Dizajner Proizvoda
$170K
Prodaja
$503K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Collective Health, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

The highest paying role reported at Collective Health is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Collective Health is $143,625.

