Minsait
Minsait Plaće

Plaće u Minsait kreću se od $23,619 ukupne godišnje naknade za Menadžer Tehničkih Programa na donjoj strani do $48,536 za Menadžment Konzultant na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Minsait. Zadnje ažuriranje: 9/16/2025

Softverski Inženjer
Median $40.2K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Poslovni Analitičar
Median $31.4K
Analitičar Podataka
Median $26.6K

Znanstvenik Podataka
$38.3K
IT Tehnolog
$46.4K
Menadžment Konzultant
$48.5K
Menadžer Tehničkih Programa
$23.6K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Minsait je Menadžment Konzultant at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $48,536. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Minsait je $38,258.

