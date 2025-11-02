Imenik tvrtki
UX Istraživač naknada in United States u Mercari ukupno iznosi $173K year za MG3. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $150K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Mercari. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Mercari, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za UX Istraživač u Mercari in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $198,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Mercari za ulogu UX Istraživač in United States je $163,333.

Ostali resursi