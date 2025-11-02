Imenik tvrtki
Lumentum Znanstvenik Podataka Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Lumentum. Zadnje ažuriranje: 11/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Lumentum, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Lumentum in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od NT$2,468,022. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Lumentum za ulogu Znanstvenik Podataka in Taiwan je NT$1,694,151.

