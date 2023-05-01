Plaće u Lean Staffing Solutions kreću se od $6,169 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $41,790 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Lean Staffing Solutions. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025
What do Product Managers even do?
Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lean-staffing-solutions/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.