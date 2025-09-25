Imenik tvrtki
Intapp Računovođa Plaće

Prosječna Računovođa ukupna naknada in United Kingdom u Intapp kreće se od £44.8K do £65.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Intapp. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Prosječna Ukupna Naknada

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Intapp, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Računovođa u Intapp in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £65,077. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Intapp za ulogu Računovođa in United Kingdom je £44,843.

