Intapp Plaće

Raspon plaća Intapp je od $72,507 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Računovođa na donjem kraju do $233,825 za Informatolog (IT) na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Intapp. Zadnje ažurirano: 8/10/2025

$160K

Dizajner proizvoda
Median $108K
Voditelj proizvoda
Median $144K
Računovođa
$72.5K

Informatolog (IT)
$234K
Marketing
$102K
Voditelj dizajna proizvoda
$95.5K
Voditelj projekta
$164K
Prodaja
$120K
Softverski inženjer
$119K
Voditelj softverskog inženjerstva
$129K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki Intapp, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

Највише плаћена улога пријављена у Intapp је Informatolog (IT) at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $233,825. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Intapp је $119,799.

