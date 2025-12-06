Imenik tvrtki
Illumina
Illumina Analitičar Kibernetičke Sigurnosti Plaće

Prosječna Analitičar Kibernetičke Sigurnosti ukupna naknada u Illumina kreće se od $201K do $281K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Illumina. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$218K - $264K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$201K$218K$264K$281K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Illumina, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti u Illumina ima godišnju ukupnu naknadu od $280,720. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Illumina za ulogu Analitičar Kibernetičke Sigurnosti je $200,860.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.