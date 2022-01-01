Direktorij Tvrtki
Danaher
Danaher Plaće

Raspon plaća Danaher je od $36,717 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj softverskog inženjerstva na donjem kraju do $218,500 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Danaher. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Voditelj proizvoda
Median $219K
Strojarski inženjer
Median $115K
Računovođa
$217K

Biomedicinski inženjer
$88.3K
Poslovni analitičar
$106K
Razvoj poslovanja
$137K
Voditelj znanosti o podacima
$149K
Znanstvenik podataka
$195K
Financijski analitičar
$151K
Hardverski inženjer
$64.9K
Ljudski resursi
$142K
Informatolog (IT)
$72K
Marketing
$199K
Optički inženjer
$181K
Dizajner proizvoda
$141K
Voditelj projekta
$115K
Prodaja
$78.3K
Voditelj softverskog inženjerstva
$36.7K
Arhitekt rješenja
$60.1K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Danaher, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (25.00% godišnje)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Danaher je Voditelj proizvoda s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $218,500. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Danaher je $137,460.

Ostali resursi