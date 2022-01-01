Direktorij Tvrtki
Grubhub
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Grubhub Plaće

Raspon plaća Grubhub je od $19,632 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $320,000 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Grubhub. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti stranice

Voditelj proizvoda
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Znanstvenik podataka
Median $150K
Poslovni analitičar
Median $95K
Analitičar podataka
Median $140K
Voditelj znanosti o podacima
Median $185K
Računovođa
$126K
Poslovne operacije
$296K
Voditelj poslovnih operacija
$125K
Financijski analitičar
$87.6K
Ljudski resursi
$74.6K
Marketing
$51K
Marketinške operacije
$103K
Voditelj partnera
$115K
Dizajner proizvoda
$19.6K
Voditelj programa
$160K
Regrutator
$101K
Prodaja
$128K
Arhitekt rješenja
$85.6K

Arhitekt podataka

Tehnički voditelj programa
$101K
UX istraživač
$98K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Raspored stjecanja prava

40%

GODINA 1

30%

GODINA 2

15%

GODINA 3

15%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Grubhub, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 40% stječe prava u 1st-GODINA (40.00% godišnje)

  • 30% stječe prava u 2nd-GODINA (7.50% tromjesečno)

  • 15% stječe prava u 3rd-GODINA (3.75% tromjesečno)

  • 15% stječe prava u 4th-GODINA (3.75% tromjesečno)

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Grubhub, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (6.25% tromjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za interakciju s zaposlenicima iz različitih tvrtki, dobivanje savjeta o karijeri i više.

Posjeti sada!

Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Grubhub is Voditelj softverskog inženjerstva with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grubhub is $127,379.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Grubhub

Povezane tvrtke

  • Yelp
  • Pandora
  • Eventbrite
  • Chewy
  • One Medical
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi