Chewy Plaće

Plaće u Chewy kreću se od $41,392 ukupne godišnje naknade za Korisnička Služba na donjoj strani do $557,200 za Menadžer Znanosti Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Chewy. Zadnje ažuriranje: 11/18/2025

Softverski Inženjer
Software Engineer 1 $143K
Software Engineer 2 $207K
Software Engineer 3 $242K
Staff Software Engineer $362K

Inženjer strojnog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer poslovne inteligencije

Znanstvenik istraživač

Znanstvenik Podataka
Data Scientist 1 $116K
Data Scientist 2 $178K
Data Scientist 3 $226K
Staff Data Scientist $448K
Menadžer Proizvoda
Senior Product Manager $244K
Associate Director Product Management $298K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Software Development Manager $304K
Director $519K
Dizajner Proizvoda
Median $170K

UX dizajner

Financijski Analitičar
Median $140K
Menadžer Programa
Median $219K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $260K
Poslovni Analitičar
Median $170K
Marketing
Median $296K
Menadžer Projekta
Median $202K
Analitičar Podataka
Median $157K
Menadžer Poslovnih Operacija
Median $128K
Ljudski Resursi
Median $200K
Marketinške Operacije
Median $61.3K
Informatičar (IT)
Median $230K
Poslovne Operacije
$112K
Poslovni Razvoj
$487K
Korisnička Služba
$41.4K
Menadžer Znanosti Podataka
$557K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$201K
Regrutер
Median $172K
Prodaja
$145K
Arhitekt Rješenja
$251K

Arhitekt podataka

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Chewy, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Chewy je Menadžer Znanosti Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $557,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Chewy je $204,651.

