Glassdoor Plaće

Plaće u Glassdoor kreću se od $11,551 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $342,705 za Marketing Operacije na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Glassdoor. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $192K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Znanstvenik Podataka
Median $190K
Dizajner Proizvoda
Median $153K
UX Istraživač
Median $254K
Menadžer Poslovnih Operacija
$205K
Uspjeh Korisnika
$122K
Analitičar Podataka
$129K
Menadžer Znanosti o Podacima
$250K
Marketing Operacije
$343K
Menadžer Programa
$279K
Menadžer Projekta
$110K
Prodaja
$11.6K
Menadžer Tehničkih Programa
$139K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Glassdoor je Marketing Operacije at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $342,705. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Glassdoor je $192,000.

