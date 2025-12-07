Imenik tvrtki
GIGABYTE
GIGABYTE Softverski Inženjer Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GIGABYTE. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$17.9K - $20.9K
Taiwan
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$15.6K$17.9K$20.9K$22.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u GIGABYTE?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u GIGABYTE in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od NT$681,124. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GIGABYTE za ulogu Softverski Inženjer in Taiwan je NT$477,369.

Ostali resursi

