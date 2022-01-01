Imenik tvrtki
General Dynamics Information Technology
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

General Dynamics Information Technology Plaće

Plaće u General Dynamics Information Technology kreću se od $75,000 ukupne godišnje naknade za Analitičar Kibernetičke Sigurnosti na donjoj strani do $164,175 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika General Dynamics Information Technology. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $112K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Sistemski Inženjer

IT Tehnolog
Median $155K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $75K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Znanstvenik Podataka
Median $143K
Arhitekt Rješenja
Median $133K
Poslovni Analitičar
Median $91K
Analitičar Podataka
Median $100K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $146K
Menadžment Konzultant
$152K
Menadžer Proizvoda
$91.5K
Menadžer Projekta
$117K
Regrutač
$98.9K
Menadžer Tehničkih Programa
$164K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u General Dynamics Information Technology je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $164,175. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u General Dynamics Information Technology je $117,300.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za General Dynamics Information Technology

Povezane tvrtke

  • Avanade
  • Genesys
  • Ultimate Software
  • Esri
  • REI Systems
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi