Ultimate Software
Ultimate Software Plaće

Plaće u Ultimate Software kreću se od $70,745 ukupne godišnje naknade za IT Tehnolog na donjoj strani do $189,945 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Ultimate Software. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $110K
Poslovni Analitičar
$99.5K
Znanstvenik Podataka
$190K

IT Tehnolog
$70.7K
Dizajner Proizvoda
$76.9K
Menadžer Proizvoda
$184K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Ultimate Software je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $189,945. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ultimate Software je $104,875.

