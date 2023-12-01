Imenik tvrtki
Fastenal Plaće

Plaće u Fastenal kreću se od $18,199 ukupne godišnje naknade za IT Tehnolog na donjoj strani do $120,600 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Fastenal. Zadnje ažuriranje: 8/31/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $20.7K

Full-Stack Softverski Inženjer

Računovođa
$33.1K
Poslovni Analitičar
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Poslovni Razvoj
$52.3K
Analitičar Podataka
$64.3K
Znanstvenik Podataka
$19K
IT Tehnolog
$18.2K
Prodaja
$121K
Menadžer Tehničkih Programa
$25.8K
ČPP

A função com maior remuneração relatada na Fastenal é Prodaja at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $120,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Fastenal é $33,114.

