Excella Plaće

Raspon plaća Excella je od $78,390 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Poslovni analitičar na donjem kraju do $185,925 za Konzultant za upravljanje na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Excella. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $102K
Poslovni analitičar
$78.4K
Znanstvenik podataka
$158K

Konzultant za upravljanje
$186K
Dizajner proizvoda
$95.5K
Voditelj softverskog inženjerstva
$183K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Excella je Konzultant za upravljanje at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $185,925. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Excella je $129,893.

