Ericsson
  • Arhitekt Rješenja

  • Sve Arhitekt Rješenja plaće

Ericsson Arhitekt Rješenja Plaće

Arhitekt Rješenja naknada in Canada u Ericsson kreće se od CA$143K year za JS6 do CA$157K year za JS7. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$158K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ericsson. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Cloud Arhitekt

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u Ericsson in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$178,126. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ericsson za ulogu Arhitekt Rješenja in Canada je CA$158,259.

