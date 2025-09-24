Arhitekt Rješenja naknada in Canada u Ericsson kreće se od CA$143K year za JS6 do CA$157K year za JS7. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$158K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ericsson. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
