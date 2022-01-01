Direktorij Tvrtki
DraftKings
DraftKings Plaće

Raspon plaća DraftKings je od $86,028 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Regrutator na donjem kraju do $302,625 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke DraftKings. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Inženjer pouzdanosti stranice

Voditelj softverskog inženjerstva
L7 $249K
L6 $303K
Voditelj proizvoda
L8 $205K
L7 $193K

Poslovni analitičar
Median $112K
Znanstvenik podataka
Median $175K
Analitičar podataka
Median $90K
Dizajner proizvoda
Median $148K
Voditelj znanosti o podacima
$265K
Financijski analitičar
$159K
Marketing
$124K
Voditelj programa
$92.5K
Regrutator
$86K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki DraftKings, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (6.25% tromjesečno)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki DraftKings je Voditelj softverskog inženjerstva at the L6 level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $302,625. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki DraftKings je $175,000.

