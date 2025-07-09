Direktorij Tvrtki
DotPe Plaće

Raspon plaća DotPe je od $3,629 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Marketinške operacije na donjem kraju do $53,678 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke DotPe. Zadnje ažurirano: 8/18/2025

$160K

Marketinške operacije
$3.6K
Voditelj programa
$35.2K
Softverski inženjer
$17.5K

Voditelj softverskog inženjerstva
$53.7K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki DotPe je Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $53,678. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki DotPe je $26,348.

