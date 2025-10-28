Imenik tvrtki
Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in India u Continental ukupno iznosi ₹2.8M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Continental. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Medijan paketa
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹2.8M
Razina
L2
Osnovna plaća
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Continental?
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Continental in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,852,770. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Continental za ulogu Znanstvenik Podataka in India je ₹1,802,692.

