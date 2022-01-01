Imenik tvrtki
Henkel Plaće

Plaće u Henkel kreću se od $14,250 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $129,350 za Strojarki Inženjer na gornjoj strani.

$160K

Softverski Inženjer
Median $107K
Poslovni Analitičar
$62.7K
Kemijski Inženjer
$93K

Analitičar Podataka
$119K
Znanstvenik Podataka
$48.4K
Financijski Analitičar
$70.5K
Investicijski Bankar
$77.4K
Inženjer Materijala
$74.6K
Strojarki Inženjer
$129K
Dizajner Proizvoda
$94.1K
Menadžer Proizvoda
$70.2K
Menadžer Projekta
$102K
Prodaja
$14.2K
Rizični Kapitalist
$68.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Henkel je Strojarki Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $129,350. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Henkel je $76,005.

