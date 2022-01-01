Imenik tvrtki
ConocoPhillips
ConocoPhillips Plaće

Plaće u ConocoPhillips kreću se od $80,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $402,000 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ConocoPhillips. Zadnje ažuriranje: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Softverski Inženjer
Median $80K
Računovođa
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Poslovni Analitičar
$88.8K
Poslovni Razvoj
$402K
Kemijski Inženjer
$121K
Znanstvenik Podataka
$287K
Financijski Analitičar
$174K
Geološki Inženjer
$275K
Strojarki Inženjer
$279K
Menadžer Proizvoda
$127K
Menadžer Tehničkih Programa
$212K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ConocoPhillips je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $402,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ConocoPhillips je $150,499.

