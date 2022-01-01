Imenik tvrtki
General Motors
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

General Motors Plaće

Plaće u General Motors kreću se od $44,446 ukupne godišnje naknade za Menadžment Konzultant na donjoj strani do $277,400 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika General Motors. Zadnje ažuriranje: 9/13/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobilni Softverski Inženjer

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Mrežni Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

Sistemski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

Znanstvenik Podataka
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Hardverski Inženjer
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Inženjer Ugrađenog Hardvera

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Strojarki Inženjer
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Proizvodni Inženjer

CAE Inženjer

Menadžer Proizvoda
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Dizajner Proizvoda
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX Dizajner

Arhitekt Rješenja
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Arhitekt Podataka

Cloud Arhitekt

Arhitekt Sigurnosti Oblaka

Poslovni Analitičar
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
IT Tehnolog
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Menadžer Tehničkih Programa
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Menadžer Projekta
L6 $114K
L7 $143K
Menadžer Programa
L6 $128K
L7 $160K
Financijski Analitičar
L5 $98.9K
L6 $110K
Inženjer Upravljanja
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Regrutač
Median $200K
Poslovni Razvoj
Median $148K
Analitičar Podataka
Median $123K
Računovođa
Median $100K

Tehnički Računovođa

Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $100K
Menadžer Znanosti o Podacima
Median $200K
Grafički Dizajner
Median $135K
Ljudski Resursi
Median $102K
Prodaja
Median $100K
Administrativni Asistent
$60.5K
Menadžer Poslovnih Operacija
$225K
Korporativni Razvoj
$86.2K
Korisnička Podrška
$135K
Elektroinženjer
$137K
Pravni
$116K
Menadžment Konzultant
$44.4K
Marketing Operacije
$89.6K
Inženjer Materijala
$213K
Optički Inženjer
$198K
UX Istraživač
$149K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U General Motors, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u General Motors je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the L9 level s godišnjom ukupnom naknadom od $277,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u General Motors je $130,446.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za General Motors

Povezane tvrtke

  • Ford Motor
  • Allstate
  • DISH Network
  • Canadian Tire
  • ConocoPhillips
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi