  • Plaće
  • Financijski Analitičar

  • Sve Financijski Analitičar plaće

Comcast Financijski Analitičar Plaće

Medijan Financijski Analitičar paketa naknade in United States u Comcast ukupno iznosi $81K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Comcast. Zadnje ažuriranje: 9/23/2025

Medijan paketa
company icon
Comcast
Financial Analyst
Englewood, CO
Ukupno godišnje
$81K
Razina
2
Osnovna plaća
$78K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u Comcast?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Raspored Stjecanja

15%

GOD 1

15%

GOD 2

15%

GOD 3

15%

GOD 4

40%

GOD 5

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 2nd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 3rd-GOD (15.00% godišnje)

  • 15% stječe se u 4th-GOD (15.00% godišnje)

  • 40% stječe se u 5th-GOD (40.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU + Options

U Comcast, RSU + Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Financijski Analitičar hjá Comcast in United States er árleg heildarlaun upp á $110,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Comcast fyrir Financijski Analitičar hlutverkið in United States er $88,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Comcast

