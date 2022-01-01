Disney Plaće

Plaće u Disney kreću se od $50,250 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $477,667 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Disney. Zadnje ažuriranje: 9/3/2025
U Disney, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
U Disney, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)
34% stječe se u 3rd-GOD (17.00% polugodišnje)
U Disney, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
