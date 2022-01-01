Imenik tvrtki
Disney Plaće

Plaće u Disney kreću se od $50,250 ukupne godišnje naknade za Administrativni Asistent na donjoj strani do $477,667 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Disney. Zadnje ažuriranje: 9/3/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Inženjer Mašinskog Učenja

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Produkcijski Softverski Inženjer

Sigurnosni Softverski Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Web Developer

Menadžer Proizvoda
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Dizajner Proizvoda
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX Dizajner

Menadžer Softverskog Inženjerstva
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Financijski Analitičar
Median $109K
Znanstvenik Podataka
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Analitičar Podataka
Median $120K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $180K
Menadžer Projekta
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Poslovni Analitičar
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $158K
Prodaja
Median $99.5K

Account Menadžer

Menadžer Znanosti o Podacima
Median $400K
Menadžer Programa
Median $180K
Menadžer Dizajna Proizvoda
Median $328K
Arhitekt Rješenja
Median $416K

Arhitekt Podataka

Cloud Security Architect

UX Istraživač
Median $158K
Korisnička Podrška
Median $60K
Ljudski Resursi
Median $140K
Računovođa
Median $85K

Tehnički Računovođa

Poslovni Razvoj
Median $165K
IT Tehnolog
Median $178K
Marketing Operacije
Median $150K
Regrutač
Median $115K
Administrativni Asistent
$50.3K
Poslovne Operacije
$296K
Menadžer Poslovnih Operacija
$53.6K
Inženjer Upravljanja
$93.5K
Korporativni Razvoj
$226K
Grafički Dizajner
$90.5K
Hardverski Inženjer
$85.6K
Pravni
Median $266K
Menadžment Konzultant
$86.2K
Marketing
$209K

Menadžer Marketinga Proizvoda

Ukupne Nagrade
$148K
Rizični Kapitalist
$95.9K

Analitičar

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Disney, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Disney, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 34% stječe se u 3rd-GOD (17.00% polugodišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Disney, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Disney je Menadžer Proizvoda at the P7 level s godišnjom ukupnom naknadom od $477,667. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Disney je $158,000.

